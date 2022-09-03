Rusya enerji devi Gazprom , dün akşam 3 gündür bakımda olan Kuzey Akım 1'deki teknik arıza sebebiyle Almanya 'ya gelen gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı. Öte yandan G7 ülkeleri finans bakanları dün toplantı yaparak Rusya'nın fon akışını engellemek için Rus petrolüne fiyat sınırı koymuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Gazprom, süresiz olarak Kuzey Akım 1'deki gaz akışını durdurdu - Son Dakika

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