Rusya, Karabağ\'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıdı

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Karabağ'ı resmi olarak Azerbaycan toprağı olarak tanıdığı açıklamasında bulundu. Zaharova, "Rusya, Karabağ'ı resmi olarak Azerbaycan toprağı olarak tanıyor. Başkan Danışmanı Medinski, Karabağ'daki duruma ilişkin tarihi, sosyal ve kültürel boyutlara değindi" ifadelerini kullandı. Zaharova, Medinski'nin yalnızca çatışmanın trajik boyutlarına dikkat çektiğini ve sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini savundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, daha önce Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski'nin Karabağ hakkında yaptığı 'tartışmalı bir bölge' açıklamasına tepki göstermişti.