Rusya, Kiev\'deki Askeri Tesislere Saldırdı

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik 'terör eylemlerinde' bulunduğu kaydedilerek, buna karşılık Rus ordusunun gece Kiev'deki askeri savunma tesislerine saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahla gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Saldırı sonucunda, FP-5 Flamingo seyir füzeleri için parçaların üretildiği ve depolandığı 'Samsung-Ukrayna' sanayi işletmesi ile uzun ve orta menzilli insansız hava araçları (İHA) montaj atölyesi vuruldu" ifadeleri kullanıldı.