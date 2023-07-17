Rusya, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Rusya, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi

17.07.2023 10:53

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Kırım Köprüsü'ne Ukrayna güçleri tarafından insansız deniz araçlarıyla yapılan saldırının terör saldırısı olduğunu duyurdu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, bir çocuk yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiğini belirterek Kiev rejimini terörist olarak nitelendirdi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Kırım Köprüsü'ne Ukrayna güçleri tarafından insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığını ve bunun "terör saldırısı" olduğunu duyurdu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının yerel saatle gece 03.05'te gerçekleştiği aktarıldı.

Saldırının, Ukrayna özel servis güçleri tarafından yapıldığı kaydedilen açıklamada, saldırı için 2 adet insansız deniz aracının kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, saldırının "terör saldırısı" olarak nitelendirildiği vurgulanarak, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

2 kişinin hayatını kaybettiği, bir çocuğun yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucunda köprünün otoyol kısmının hasar gördüğü ifade edildi.

Rus Dışişleri Bakanlığından tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiğini açıkladı.

Zaharova, paylaşımında, "Kiev rejimi, teröristtir ve uluslararası bir organize suç örgütünün tüm özelliklerini taşır. Kararlar, Amerikan ve İngiliz istihbaratları ve politikacılarının katılımıyla Ukraynalı yetkililer ve ordu tarafından alınmaktadır. Terörist devlet yapılanmasının başında ABD ve İngiltere var." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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Ukrayna, Rusya, Kırım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi - Son Dakika


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