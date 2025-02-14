Rusya, Münih Güvenlik Konferansı\'na Davet Edilmedi

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RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'da başlayan Münih Güvenlik Konferansı'na Rusya'nın davet edilmediğini belirterek, "Rus yetkililer Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'da başlayan Münih Güvenlik Konferansı'na Rusya'nın katılımıyla ilgili açıklama yaptı. Zaharova, "Bildiğiniz gibi Rus yetkililer Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilmiyor. Bu karar birkaç yıl önce alınmıştı. Bu politik ve garip bir karardı. Bu nedenle Rusya Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri, Rus varlığı ve kurumları orada olmayacak. Bunu kesin bir dille söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.