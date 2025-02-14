Rusya, Münih Güvenlik Konferansı'na Davet Edilmedi - Son Dakika
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Dünya

Rusya, Münih Güvenlik Konferansı'na Davet Edilmedi

Rusya, Münih Güvenlik Konferansı\'na Davet Edilmedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Münih Güvenlik Konferansı'na Rus yetkililerin davet edilmediğini ve bu nedenle katılmayacaklarını açıkladı.

14.02.2025 15:26  Güncelleme: 15:27
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RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'da başlayan Münih Güvenlik Konferansı'na Rusya'nın davet edilmediğini belirterek, "Rus yetkililer Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'da başlayan Münih Güvenlik Konferansı'na Rusya'nın katılımıyla ilgili açıklama yaptı. Zaharova, "Bildiğiniz gibi Rus yetkililer Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilmiyor. Bu karar birkaç yıl önce alınmıştı. Bu politik ve garip bir karardı. Bu nedenle Rusya Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri, Rus varlığı ve kurumları orada olmayacak. Bunu kesin bir dille söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rusya, Münih Güvenlik Konferansı'na Davet Edilmedi - Son Dakika

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