Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medyedev: Rus halkının dörtte üçü Ukrayna operasyonunu destekliyor! - Son Dakika
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Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medyedev: Rus halkının dörtte üçü Ukrayna operasyonunu destekliyor!

25.03.2022 15:10
Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medyedev: Rus halkının dörtte üçü Ukrayna operasyonunu destekliyor!

Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Batılı ülkelerin yaptırımlarla Rusya'da huzursuzluk yaratacaklarını sanarak "aptallık" etiğini, oligarklara yaptırım uygulamanın Rus lider Putin üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirtti.

Bir ayı geride bırakan Ukrayna savaşı nedeniyle dünyadan Rusya'ya tepki yağarken, Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, yaptırımların yönetim üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi.

"BATILILARIN YAPTIĞI APTALLIK"

Batılı ülkelerin yaptırımlarla Rus yetkililer arasında huzursuzluk yaratacaklarını sanarak "aptallık" ettiğini savunan Medvedev, oligarklara yaptırım uygulamanın Rusya lideri Vladimir Putin'i hiçbir şekilde etkilemediğini belirtti.

"HALKIN DÖRTTE ÜÇÜ OPERASYONU DESTEKLİYOR"

"Bunların ülke yönetimi üzerinde en ufak bir etkisi olabilir mi? Asla" diyen Medvedev, yaptırımların ancak Rus halkını da fazla bir araya getireceğini savundu. Medvedev, anketlere göre halkın dörtte üçünün Kremlin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararını desteklediğini de ifade etti.

Eski Rusya lideri, yurt dışında yaşayan Rusların savaşla ilgili eleştirilerine de "Bazı kararları beğenmeyebilirsiniz ama böyle zorlu bir dönemde devlete karşı cephe almak ihanettir" diye konuştu.

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Dimitri Medvedev, Putin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medyedev: Rus halkının dörtte üçü Ukrayna operasyonunu destekliyor! - Son Dakika
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