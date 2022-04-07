Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Ukrayna'ya hassas güdümlü füze saldırısı - Son Dakika
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Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Ukrayna'ya hassas güdümlü füze saldırısı

07.04.2022 12:47

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına ait Karadeniz Filosu'nun Ukrayna topraklarındaki hedeflere dört kez Kalibr seyir füzesi saldırısında bulunduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasına ait Karadeniz Filosu'nun Ukrayna topraklarındaki hedeflere dört kez Kalibr seyir füzesi saldırısında bulunduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında "Karadeniz Filosu fırkateyninin mürettebatı, Ukrayna topraklarındaki kara hedeflerine Karadeniz'den dört kez Kalibr seyir füzesi fırlattı" ifadelerini kullandı. Bakanlık, Ukrayna topraklarındaki hedeflerin askeri altyapı olduğunu ileri sürdü.


Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Ukrayna'ya hassas güdümlü füze saldırısı
Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Ukrayna'ya hassas güdümlü füze saldırısı
Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Ukrayna'ya hassas güdümlü füze saldırısı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Ukrayna'ya hassas güdümlü füze saldırısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan Ukrayna'ya hassas güdümlü füze saldırısı - Son Dakika
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