Rusya\'nın kuzeybatısında ve Kırım\'da şiddetli patlamalar

Gece saatlerinde Rusya’nın kuzeybatısı ve Rus işgali altındaki Kırım’da şiddetli patlamalar oldu.

Rus yetkililer, Cumartesi günkü saldırıda 25 kişinin öldüğü sınır kenti Belgorod’a yeniden saldırı düzenlendiğini ve Kırım’daki Sivastapol’da bir Ukrayna füzesinin düşürüldüğünü bildirdi.

Son günlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki hava savaşı şiddetlendi.

Ukrayna lideri Volomidir Zelenskiy, Rusya’nın son beş günde 300 füze ve 200 insansız hava aracı kullandığını söyledi.

Rusya, işgalin en büyük hava saldırısını geçen hafta düzenlemiş ve 40 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna ise Belgorod’a yönelik saldırıyla misillemede bulundu.

Belgorod’da gece saatlerinde başka patlamalar olurken, bölge valisi bazı insansız hava araçlarının yok edildiğini açıkladı.

Rus işgali altındaki Kırım’ın en büyük kenti Sivastopol’da da liman yakınlarında bir füze düşürüldü. Bölgenin Rusya tarafından atanan valisi Mikhail Razvozhayev Telegram’da ölen, yaralanan ya da hasar olmadığını duyurdu.

Dün de Rus füzeleri aralarında ülkenin Harkov ve başkent Kiev’in de bulunduğu en büyük kentlerine yönelik hava saldırısında bulunmuş, beş kişi ölmüş ve onlarca kişi yaralanmıştı. Belgorod’daki Ukrayna saldırısında da bir kişi ölmüştü.

Saldırılar, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’nın son saldırılarına karşı misillemelerin artırılacağını açıklamasının ardından geldi.