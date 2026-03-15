Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı
Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı

Rusya\'nın Ukrayna\'ya Hava Saldırısı
15.03.2026 09:20
Ukrayna, Rus ordusunun 68 füze ve 430 İHA ile saldırdığını, çoğunun imha edildiğini açıkladı.

UKRAYNA ordusu, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine 68 füze ve 430 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın dün gece Ukrayna'ya yönelik füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada, Rus ordusunun bu saldırıda seyir, balistik, hipersonik olmak üzere farklı tipten toplam 68 füze kullandığı belirtilerek, 430 İHA'nın da Ukrayna'ya fırlatıldığı aktarıldı.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri tarafından 58 füze ve 402 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, kalan füze ve İHA'ların ülkedeki 11 noktaya isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika
Advertisement
