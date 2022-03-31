Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: ABD'ye göre danışmanları Putin'i yanıltıyor, İngiltere'ye göre Rus askerleri moralsiz - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: ABD'ye göre danışmanları Putin'i yanıltıyor, İngiltere'ye göre Rus askerleri moralsiz

31.03.2022 12:36
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: ABD'ye göre danışmanları Putin'i yanıltıyor, İngiltere'ye göre Rus askerleri moralsiz

Beyaz Saray Sözcüsü Kate Bedingfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarının korkudan Rus ordusunun Ukrayna'daki zaaflarını Putin'e anlatamadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kate Bedingfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarının korkudan Rus ordusunun Ukrayna'daki zaaflarını Putin'e anlatamadığını söyledi. İngiltere istihbaratına göre de Ukrayna'da morali bozuk Rus askerleri emirlere itaat etmiyor. Kremlin'den ise henüz bu değerlendirmelere ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kate Bedingfield, ABD'ye gelen bilgiye göre Putin'in "Rus ordusu tarafından yanıltıldığını düşündüğünü söyledi.

Bedingfield, "Bu da "Putin ile askerler arasında sürekli bir gerginlik yaratıyor. Putin'in savaşı Rusya'yı uzun vadede zayıflatan ve dünya sahnesinde giderek yalnızlaştıran stratejik bir hataydı" dedi.

ABD'ye göre Putin'in danışmanları, korkularından, ona Ukrayna'da savaşın ne kadar kötü gittiğini söyleyemiyor. Ayrıca Putin'e, yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisi de tam olarak aktarılmıyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise değerlendirmelerin endişe verici olduğunu çünkü doğru bilgilendirilmemiş bir Putin'in, anlaşmazlıkları barış görüşmeleri yoluyla sonlandırma isteğinin daha az olabileceğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv şehri çevresinde askeri faaliyetini azaltacağını açıklamış; Ukrayna ordusu ise bazı bölgeleri Rus güçlerinden geri almaya yönelik harekatlar başlatmıştı.

'Rus askerleri emirlere itaat etmiyor'

İngiltere'nin siber istihbarat örgütü GCHQ'ya göre Ukrayna'da morali bozuk ve donanımı yetersiz Rus birlikleri emirlere uymayı reddediyor.

GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, bu gelişmenin, Rusya'nın "durumu fena halde yanlış okuduğu" ve "ciddi şekilde yeniden değerlendirdiği" yönündeki sinyalleri güçlendirdiğini söyledi.

Avustralya'da Canberra Üniversitesi'nde bir konuşan Fleming, "Donanımları yetersiz, moralleri bozuk Rus askerlerinin emirlere uymayı reddettiğini, kendi teçhizatlarını sabote ettiklerini hatta yanlışlıkla kendi uçaklarını vurduklarına tanık olduk" dedi.

Fleming, "Putin'in danışmaları ona gerçekleri söylemeye korktuğu halde, rejim olan bitenin ve bütün bu hataların açıklıkla farkında olmalı" diye konuştu.

Cephede ise ABD ve Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın, muhtemelen yeniden doğudaki bölgelere odaklı bir harekata hazırlık kapsamında, Kiev çevresindeki güçlerini çekmeyi sürdürdüğünü söylüyor.

Barış görüşmelerinde son durum

Öte yandan, Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Cuma günü internet üzerinden yeniden başlayacağını söyledi.

Arakhamia, Ukrayna'nın iki ülke liderlerinin buluşmasını önerdiğini ama Rusya'nın bunu kabul etmediğini, anlaşma taslağı üzerinde bir süre daha çalışmak gerektiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise görüşmelerle ilgili olarak "Sadece sözler var, halen somut bir şey yok" yorumunu yaptı. Rusya da daha önce benzer tonda bir değerlendirme yapmıştı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Salı günü İstanbul'da bir araya gelmiş, Ukrayna tarafı görüşmelerde güvenliğinin garanti edilmesi karşılığında "tarafsız" bir devlet olmayı önerdiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: ABD'ye göre danışmanları Putin'i yanıltıyor, İngiltere'ye göre Rus askerleri moralsiz
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: ABD'ye göre danışmanları Putin'i yanıltıyor, İngiltere'ye göre Rus askerleri moralsiz
YORUMLAR
500
Rus askerleriyle ilgili korkunç iddia bu kez telsiz konuşmalarına yansıdı: Bir kıza tecavüz ettiler, 16 yaşındaydı Rus askerleriyle ilgili korkunç iddia bu kez telsiz konuşmalarına yansıdı: Bir kıza tecavüz ettiler, 16 yaşındaydı Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yakıt depoları vuruldu Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yakıt depoları vuruldu

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: ABD'ye göre danışmanları Putin'i yanıltıyor, İngiltere'ye göre Rus askerleri moralsiz - Son Dakika

BBC

Son Dakika
12:25 Hakan Ural, İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözlerine tepki gösterdi: Hiç bu toplara girme altında kalırsın
12:20 Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, cesetleri yer altında tutmak için çabalıyor
12:02 SES Parti kuruluş dilekçesini verdi! Logosundaki güvercin görseli tartışma yarattı
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:42:22. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: ABD'ye göre danışmanları Putin'i yanıltıyor, İngiltere'ye göre Rus askerleri moralsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement