Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu - Son Dakika
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Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu

02.03.2022 23:14

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de her geçen patlamalar şiddetlenerek devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev Tren İstasyonu yakınlarında büyük bir patlama olduğunu teyit etti.

Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna'daki çatışmalar ve bombalamalar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan son olarak yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 498 olduğu belirtildi. Ukrayna ise bu sayısının 6 bin olduğunu açıkladı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İki ülke arasındaki müzakerelerden sonuç beklenirken, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki saldırıları devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakını vuruldu. Saldırıyla ilgili ölü ya da yaralı bilgisi gelmedi.

ANINDA SİRENLER ÇALMAYA BAŞLADI

Saldırının gerçekleşmesinin ardından Kiev'deki sirenler de çaldı. Bölgedekilere, saldırının gerçekleştirildiği yere yaklaşılmaması uyarısında bulunuldu.

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Son Dakika Dünya Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu - Son Dakika


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