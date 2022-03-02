Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu - Son Dakika

Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna'daki çatışmalar ve bombalamalar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan son olarak yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 498 olduğu belirtildi. Ukrayna ise bu sayısının 6 bin olduğunu açıkladı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İki ülke arasındaki müzakerelerden sonuç beklenirken, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki saldırıları devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakını vuruldu. Saldırıyla ilgili ölü ya da yaralı bilgisi gelmedi.

ANINDA SİRENLER ÇALMAYA BAŞLADI

Saldırının gerçekleşmesinin ardından Kiev'deki sirenler de çaldı. Bölgedekilere, saldırının gerçekleştirildiği yere yaklaşılmaması uyarısında bulunuldu.