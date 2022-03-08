Rusya: Petrol fiyatı varil başına 300 dolar veya daha fazla olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Petrol fiyatı varil başına 300 dolar veya daha fazla olabilir

08.03.2022 11:57
Rusya: Petrol fiyatı varil başına 300 dolar veya daha fazla olabilir

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexander Novak bugün yaptığı yazılı açıklamada "Rusya'dan gelen enerji kaynaklarını kesmek istiyorsanız, devam edin, biz buna hazırız. Bu hacimlerin nereye yönlendirileceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexander Novak bugün yaptığı yazılı açıklamada "Rusya'dan gelen enerji kaynaklarını kesmek istiyorsanız, devam edin, biz buna hazırız. Bu hacimlerin nereye yönlendirileceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. Novak petrol fiyat artışının şimdiden 130 doları aştığını belirterek "Fiyat artışı tahmin edilemez, varil başına 300 dolara kadar veya daha fazla olacak" dedi.

Açıklamada "Avrupa yılda yaklaşık 500 milyar metreküp gaz tüketiyor. Rusya bunun yüzde 40'ını sağlıyor. Rusya, onlarca yıldır güvenilir bir ortaktan başka bir şey olmadı. Gazprom, Avrupa'ya gaz tedarikine ilişkin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye devam ediyor. Rusya, Avrupa'nın önemli bir petrol tedarikçisidir. Avrupa yaklaşık 500 milyon ton petrol tüketiyor ve Rusya bunun yaklaşık yüzde 30'unu sağlıyor, yani 150 milyon ton ve bunun üzerine 80 milyon ton petrokimya. Ortaklarımızın, tüccarların, nakliye şirketlerinin, bankaların ve finans kuruluşlarının muazzam bir baskı altında olduğunu görüyoruz" ifadeleri yer aldı.

VARİL BAŞINA 300 DOLARNovak açıklamasında "Bu tür açıklamaların ve eylemlerin sadece piyasayı alt üst edeceğinin altını çizmek isterim. Petrol fiyatlarının varil başına 130 doları aştığını zaten gördük. Ayrıca herkes, Rusya'nın tedarik ettiği petrol ve petrokimya ürünlerinin, geniş boru hattı altyapısı ve deniz lojistiği ile Avrupa pazarında şu anda en rekabetçi olduğunu biliyor. Yukarıda bahsedilen Rus petrolünün dünya pazarı için feci sonuçları olacağı açıktır. Fiyat artışı tahmin edilemez, varil başına 300 dolara kadar veya daha fazla olacak.Ve Avrupa pazarında Rus petrolünün yerine yedeğini çabucak bulmak mümkün değil. Yıllar alacak ve Avrupalı tüketiciler için hala çok daha pahalı olacak." dedi.

Başbakan Yardımcısı Novak "Rusya'dan gelen enerji kaynaklarını kesmek istiyorsanız, devam edin, biz buna hazırız. Bu hacimlerin nereye yönlendirileceğini biliyoruz" ifadelerine yer verdi.


YORUMLAR
500
Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor! Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor! Alman sanayiciler, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı Alman sanayiciler, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı

Başbakan Yardımcısı, Enerji, Petrol, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya: Petrol fiyatı varil başına 300 dolar veya daha fazla olabilir - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:19:08. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya: Petrol fiyatı varil başına 300 dolar veya daha fazla olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement