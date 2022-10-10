Putin'den dev iddia: Ukrayna, Türk Akım Boru Hattı'nı havaya uçurmaya çalıştı

Savaşa bir ülke daha dahil oluyor! Rusya ile ortak birlik kuracaklar

Aylardır savaş halinde olan Ukrayna ve Rusya arasında sular durulmuyor. Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'nü bombalamasına Rusya cephesi, Kiev'i bombalayarak yanıt verdi. Ukrayna lideri Zelenski ölü ve yaralılarının olduğunu belirterek, "Rusya insanları uykusunda öldürüyor. Bizi yeryüzünden silmek istiyorlar" dedi.

"DEVAM EDİLİRSE CEVABIMIZ DAHA DA SERT OLACAK"

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve birkaç şehrinde peş peşe patlamaların yaşanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Putin, Ukrayna'ya gerçekleşen saldırılara yönelik "Uzun menzilli füzeler bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim tesislerini vurdu. Rusya'ya karşı saldırılar devam ederse cevabımız sert olacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir iddia daha geldi. Putin, Ukrayna'nın Türk Akım Boru Hattı'nı uçurmaya çalıştığını söyledi.