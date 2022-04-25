Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal'dan insani koridor açıldı - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal'dan insani koridor açıldı

25.04.2022 14:55
Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal'dan insani koridor açıldı

Rusya, kuşatma altındaki Mariupol kentinde sivillerin de bulunduğu Azovstal demir çelik fabrikasından insani koridor açıldığını, ayrılmak isteyen sivillere herhangi bir şekilde engel olunmayacağını duyurdu.

Rusya, kuşatma altındaki Mariupol kentinde sivillerin de bulunduğu Azovstal demir çelik fabrikasından insani koridor açıldığını, ayrılmak isteyen sivillere herhangi bir şekilde engel olunmayacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti, saat 14: 00'den (Moskova saati) itibaren tek taraflı olarak tüm saldırıları durdurduğunu, birimlerin güvenli bir mesafeye çekildiğini duyurmaktadır. Rusya Federasyonu, sivillerin Azovstal'dan çıkışının önünde hiçbir engel olmadığını kamuoyuna resmi olarak ilan ediyor.

Siviller hala fabrikadaysa Kiev yetkililerinden derhal serbest bırakılmaları için milliyetçi oluşumların komutanlarına uygun emri vermelerini talep ediyoruz. Bu açıklama, her 30 dakikada bir radyo kanalları aracılığıyla Azovstal'daki Ukrayna birliklerine sürekli olarak iletilecektir. Operasyonel iletişim kanalları aracılığıyla, bu açıklama hızlıca Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk aracılığıyla Ukrayna tarafına iletilmiştir."


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Rusya Federasyonu, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal'dan insani koridor açıldı - Son Dakika


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