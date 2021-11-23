Üye Girişi
Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma - Son Dakika

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma

23.11.2021 13:35
Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass gerilimi devam ediyor. Rusya'nın sınırda askeri yığınak yaptığı iddiaları devam ederken ABD ordusuna bağlı askerlerin Donbass'ta Ukrayna ile ortak denetim faaliyetleri gerçekleştirdiği belirtildi. Konuyla ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmezken, ABD askerlerinin bölgede faaliyet gerçekleştirmesinin Rusya ile ilişkileri iyice gereceği ve bölgedeki tansiyonun yükselteceği belirtiliyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass gerilimi devam ediyor. Moskova yönetimi sınır hattındaki askeri yığınaklarını artırırken, Ukrayna istihbaratı Rusya'nın Ocak ayının sonlarına doğru bölgeye saldırı gerçekleştireceğini açıklayan bir plan yayımlamıştı.

Rusya-Ukrayna gerilimi zirve yapacak! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma

ABD ASKERLERİNİN ORTAK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yayımlanan rapora göre Ukrayna'nın çevrelenerek saldırı organize edileceği belirtilirken, ABD, Rusya'nın olası saldırısına karşı Kiev yönetimine uyarıda bulunmuştu. Uyarının ardından henüz bir kaç gün geçmesinden sonra ABD askerlerinin Donbass'ta Ukrayna birlikleri ile ortak denetim gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

BÖLGEDEKİ TANSİYON İYİDEN İYİYE YÜKSELECEK

ABD ordusunun komuta kademesinde bulunan rütbeli askerler, krizin merkezinde bulunan Donbass'a çıkarma gerçekleştirdi. Rus ayrılıkçıların iç savaş çıkarttığı Donbass bölgesinde gerginlik sürerken ABD askeri uzmanları Ukrayna askerlerini ziyaret etti. Ukrayna mevzilerine giren ABD askerlerinin bölgedeki faaliyetlere denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna gerilimi zirve yapacak! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuyla ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmezken, ABD askerlerinin bölgede faaliyet gerçekleştirmesi Rusya ile ilişkileri iyice gereceği bölgedeki tansiyonun yükselteceği belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:26 "Eşlerimizi ayartıyor" diyerek bir kadını dövmüşlerdi! Adliye önünde zafer pozu veren 3 kadın yeniden yargılanacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü

Son Dakika Haberleri
13:25 "Eşlerimizi ayartıyor" diyerek bir kadını dövmüşlerdi! Adliye önünde zafer pozu veren 3 kadın yeniden yargılanacak
13:25 Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı
13:11 AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ: İki kilo yerine iki tane domates alın
13:10 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak
12:51 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
12:49 Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak
12:48 2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü
12:37 Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular!
12:33 Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam!
12:21 Ayının saldırısına uğrayan işçiden gülümseten serzeniş: Ayıya hakkımı helal etmiyorum
Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı         
13:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 13:43:09. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement