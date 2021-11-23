Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass gerilimi devam ediyor. Moskova yönetimi sınır hattındaki askeri yığınaklarını artırırken, Ukrayna istihbaratı Rusya'nın Ocak ayının sonlarına doğru bölgeye saldırı gerçekleştireceğini açıklayan bir plan yayımlamıştı.

ABD ASKERLERİNİN ORTAK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yayımlanan rapora göre Ukrayna'nın çevrelenerek saldırı organize edileceği belirtilirken, ABD, Rusya'nın olası saldırısına karşı Kiev yönetimine uyarıda bulunmuştu. Uyarının ardından henüz bir kaç gün geçmesinden sonra ABD askerlerinin Donbass'ta Ukrayna birlikleri ile ortak denetim gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

BÖLGEDEKİ TANSİYON İYİDEN İYİYE YÜKSELECEK

ABD ordusunun komuta kademesinde bulunan rütbeli askerler, krizin merkezinde bulunan Donbass'a çıkarma gerçekleştirdi. Rus ayrılıkçıların iç savaş çıkarttığı Donbass bölgesinde gerginlik sürerken ABD askeri uzmanları Ukrayna askerlerini ziyaret etti. Ukrayna mevzilerine giren ABD askerlerinin bölgedeki faaliyetlere denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuyla ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmezken, ABD askerlerinin bölgede faaliyet gerçekleştirmesi Rusya ile ilişkileri iyice gereceği bölgedeki tansiyonun yükselteceği belirtiliyor.