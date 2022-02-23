Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor

23.02.2022 13:03
Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor

Kırım Tatar Millî Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk'a girişini ikinci Kırım işgali olarak nitelendirdi. Ukrayna içerisinde özellikle Güney Ukrayna'daki Kırım Tatarları, Ahıska ve Gagavuz Türkleri, Kazan Tatarları, Özbekler ve sayıları 2,5-3 milyonu bulan Müslümanın yaşadığını söyleyen Karatay; "Sıcak bölgede 70-80 bin civarında Türk yaşıyor" diye konuştu.

Kırım işgali sonrası binlerce Türk'ün şu anki çatışmaların yaşandığı sıcak hatta yerleştiğini kaydeden Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, insanların yeniden göç yollarına düştüğünü ve hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktardı.

"İKİNCİ KIRIM FELAKETİ OLUR"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan ve yaşananları "ikinci Kırım felaketi" olarak niteleyen Karatay sözlerini şöyle sürdürdü:

Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor

" Rusya'nın 2014'teki işgali ile on binlerce Türk 1.500 yıllık vatan topraklarından edildi. Göç edemeyenler 8 yıldır tam anlamı ile bir açık hapishane hayatı yaşıyor. Kırım'da 200'den fazla çocuk babasız büyüyor. Çünkü babaları uydurma suçlarla sırf işgale razı olmadıkları için 20-25 yıllık hapis cezalarına çarptırıldı."

KIRIM TATARLARININ YAŞADIĞI BÖLGE

Rus işgalinin genişlemesinin cephe hattının hemen gerisinde kalan güney Mariopol, Geniçesk, Nikolayev, Herson bölgelerinde yaşayan binlerce Kırım Tatarı için büyük felaket olacağını söyleyen Karatay, bu bölgede yaşayanların gözünün Türkiye'de olduğunu dile getirdi:

"Hepsinin gözü Türkiye'ye çevrildi ve bize sordukları soru Türkiye ne yapacak? Bizim durumumuz ne olacak yönünde. Kırım'dan sonra Suriye'ye geldiler ve uçakları helikopterleri ile evleri, okulları, hastaneleri acımasızca bombalayıp yüz binlerce mülteciyi Türkiye'ye sürmeleri de bir diğer cephe ve mesajdı aslında."

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