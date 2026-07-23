Rusya, Ukrayna için Müzakerelere Açık - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna için Müzakerelere Açık

Rusya, Ukrayna için Müzakerelere Açık
23.07.2026 18:01
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizinin çözümü için müzakerelere hazır olduklarını belirtti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında Filipinler'in başkenti Manila'da yapılan görüşmenin olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Peskov, "Ancak yeni ivme yok. Amerikalılar ile mevcut kanallar üzerinde diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Amerikan müzakerecilerin zaman bulacağını, Moskova'ya gelip diyaloğumuzu sürdürebileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne hazır olduklarını kaydeden Peskov, "Müzakere sürecine açığız. Ancak Kiev yönetimi, Avrupa ülkeleri tarafından savaşın sürdürülmesi konusunda kışkırtılıyor. Bu koşullarda, biz de özel askeri operasyonu sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Kremlin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna için Müzakerelere Açık - Son Dakika

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