Rusya, Ukrayna\'nın Sumy Bölgesi\'nde Hedefleri Vurdu

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Sumy bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedef alındığını duyurdu. Saldırıda İskender-M füzelerinin kullanıldığı, roketatar sistemleri ve avcı uçaklarının imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rudnevka, Sumy bölgesi. Rus İskender-M füze sistemi, tespit edilen bir ABD yapımı M270 çok namlulu roketatar sistemini (MLRS), destek araçlarını ve avcı uçaklarını ortadan kaldırmıştır. Kontrol görüntüleri MLRS'nin patladığını ve imha edildiğini göstermiştir" denildi.
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