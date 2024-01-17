 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya, Ukrayna'nın Harkiv ve Odessa kentlerini vurdu: 20 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv ve Odessa kentlerini vurdu: 20 kişi yaralandı

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv ve Odessa kentlerine düzenlediği saldırılarda 20 kişi yaralandı. Harkiv'de 2 roket saldırısı sonucunda 17 kişi yaralanırken, Odessa'da İHA saldırısında 3 kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda binalar ve araçlar hasar gördü. Ülke genelinde ise toplamda 10 saldırı kaydedildi.

Rusya, Ukrayna\'nın Harkiv ve Odessa kentlerini vurdu: 20 kişi yaralandı
17.01.2024 - 12:48,
Abone Ol

Rusya, dün gece Ukrayna'nın kuzeyindeki Harkiv ve güneyindeki Odessa kentlerini vurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, iki kentte bazılarının durumu ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Harkiv ve Odessa için zor bir gece. En az 20 sivil yaralandı, bazılarının durumu ağır. Harkiv'de işgalciler şehre 2 roket saldırısı düzenledi, 17 kişi yaralandı. Acil servis ekipleri, 1 kişiyi kurtardı ve 30 sivili tahliye etti. Saldırı sonucunda binalar ve araçlar hasar gördü. Odessa'da İHA saldırısında 3 kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri 130 sivili tahliye etti. Sivil yerleşim altyapısı hasar gördü. Olay yerine Devlet Acil Durum Servisi'ne bağlı bir mobil ısıtma istasyonu konuşlandırıldı ve psikologlar görevlendirildi. Rus ordusu Herson, Dnipro ve Sumy bölgelerine de saldırdı. Neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Dün gece ülke genelinde 8 bölgede toplam 10 saldırı kaydedildi" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'nın Harkiv ve Odessa kentlerini vurdu: 20 kişi yaralandı - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06
9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:34 Avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:24:30. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın Harkiv ve Odessa kentlerini vurdu: 20 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement