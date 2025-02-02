Rusya-Ukrayna Savaşında Saldırılar Artıyor

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(ANKARA) - Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgede, Ukrayna'ya ait insansız hava aracının düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın kontrolü altındaki Kursk bölgesinde bir okulu bombaladığını ve dört kişinin öldüğünü belirtti.

Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabı üzerinden gece boyunca süren saldırı hakkında "Bir adam öldürüldü. Ambulans ekibi gelmeden önce yaralarından dolayı öldü" dedi. Gladkov, saldırının sınırın yaklaşık 8 kilometre doğusundaki Malinovka köyünde gerçekleştiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Rusya toprakları üzerinde biri Belgorod bölgesi üzerinde olmak üzere beş Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.Ukrayna ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Moskova'nın Kursk bölgesinde sivillerin sığındığı ve tahliye edilmeye hazırlandığı bir yatılı okulu bombaladığını açıkladı. Ukrayna ordusu da Kursk bölgesindeki Sudzha kasabasında, Rusya saldırısından sonra dört kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Hava saldırısı düzenlenen binadan 80'den fazla kişinin kurtarıldığı da bildirildi.

Ukrayna'nın güdümlü hava bombası kullanılan kasıtlı bir Rus saldırısı olduğu iddiasını henüz teyit edilemezken;Moskova, bombalamadan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Her iki taraf da Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı tamamen işgal etmesiyle başlayan savaşta sivillerin hedef alındığını reddediyor.