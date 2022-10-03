Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı - Son Dakika
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Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı

03.10.2022 17:02

Rusya-Ukrayna savaşının ardından patlak veren enerji krizi Fransa'da büyük sıkıntıya yol açarken hükümet yetkililerinin tasarruf çağrıları sonrası bazı bakanlar "kışlık elbise giyme" kampanyası başlattı. Bu kampanyaya katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kameralar karşısına boğazlı kazarak giyerek çıktı. Macron'un bu hareketi ülkede gündem olurken, "Ülkenin cumhurbaşkanı bu kadar aciz olmamalı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Fransa'daki enerji krizi sonrası yaşananlar ülke basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Zor geçmesi beklenen kış mevsimi öncesi hükümet yetkilileri birtakım tasarruf önerileri açıklarken bazı bakanlar ise kışlık elbise giyme girişimi başlatmıştı. Bu durum bazı kesimlerde tartışmalara yol açıp yer yer alay konusu olurken bazı kesimler ise tasarruf çağrısı yerine enerji krizine çözüm bulunmasını istemişti.

Macron'un giydiği kıyafet Fransa'yı ayağa kaldırdı: Ülkenin cumhurbaşkanı bu kadar aciz olmamalı

MACRON'UN KIYAFETİ OLAY OLDU

Yaşananların üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda siyaset, sendika, sivil toplum gibi alanlardaki temsilcileri bir araya getirmesi amacıyla yakın zamanda kurulan Yeniden Tesis Ulusal Konseyi'nin internet sitesinin tanıtımı için kameralar karşısına geçtiğinde giydiği kıyafet tartışmaların fitilini bir kez daha ateşledi.

Macron'un giydiği kıyafet Fransa'yı ayağa kaldırdı: Ülkenin cumhurbaşkanı bu kadar aciz olmamalı

"ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI BU KADAR ACİZ OLMAMALI"

Sosyal medyada yaşanan bu duruma tepki gösteren Fransızlar, "Bu tam bir teslimiyet", "Maalesef Rusya'ya teslim olmuş durumdayız", "Ülkenin cumhurbaşkanı bu kadar aciz olmamalı" şeklinde yorumlar yaptı.

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Emmanuel Macron, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Enerji krizi sonrası 'tasarruf' çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı - Son Dakika


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