Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek

06.03.2022 13:51

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 11. gününde devam ederken Polonya ve ABD'den savaşın seyrini etkileyecek bir hamle geldi. Buna göre ABD, Polonya'ya ait eski model savaş uçaklarının Ukrayna'ya göndermesi için harekete geçti. ABD ise bunun karşılığında yeni uçaklar için Polonya'ya destek sözü verdi.

Rusya'nın 11 gün önce Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaşta 11. güne girildi. Savaşta yüzlerce insan hayatını kaybetti, Ukrayna'nın birçok şehri yangın yerine döndü.

Bu noktada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin NATO'ya "Ukrayna üzerinden uçuşa yasak bölge oluşturun" çağrıları devam ederken, Zelenski'nin ABD ve NATO'dan savaş jeti çağrısına yanıt geldi.

POLONYA SAVAŞ UÇAKLARINI UKRAYNA'YA VERECEK

ABD medyasında yer alan haberlerde ABD'nin Polonya'ya ait eski model savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndermesi için düğmeye bastığı belirtildi.

ABD, POLONYA'YA UÇAK YARDIMI YAPACAK

Washington yönetiminin, Polonya'nın kendi uçaklarını Ukrayna'ya vermesi durumunda yeni uçakları Polonya'ya sağlamayı taahhüt ettiği kaydedildi. Politico'ya konuşan dört ABD'li yetkili, Polonya'nın Ukrayna'ya eski model kullanılmış MiG-29'ları vermesi durumunda ABD'nin de Polonya'ya F-16 gönderebileceğini söyledi.

KONGRE'NİN ONAYLAMASI GEREKİYOR

Öte yandan ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal da bu adımın atılması için Beyaz Saray ve Kongre'nin onayına ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü ise Politico'ya, "Polonya ile bu konu üzerinde çalışıyoruz ve geri kalan NATO müttefiklerimize danışıyoruz. Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya vermesi durumunda nasıl ilerleyebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Savaşın başlamasıyla birlikte ABD, Ukrayna'ya destek olma kararı almıştı. ABD Dışişleri Bakanı 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada Ukrayna'ya kendini Rusya'ya karşı korumak için 350 milyon dolar askeri yardım gönderdiğini söylemişti. ABD ayrıca bu haftanın başında Stinger füzeleri göndermişti.

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