Rusya, Ukrayna'ya bu sefer de Karadeniz'den saldırdı! Kalibr tipi füzelerle Ukrayna'nın askeri altyapısını bombaladılar - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya bu sefer de Karadeniz'den saldırdı! Kalibr tipi füzelerle Ukrayna'nın askeri altyapısını bombaladılar

20.06.2022 10:35

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 100 gün geride kalırken, Rus donanması bu sefer de Karadeniz'den saldırdı. 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna'nın askeri altyapısı hedef alan Rusya, art arda bombalarla fırlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 100'den fazla gündür aralıksız devam ediyor. Savaş nedeniyle milyonlarca insan zarar gördü, kimileri de ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

4 FÜZE FIRLATTILAR

İki ülke arasındaki müzakereler bir süredir rafa kaldırılırken saldırılar, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hız kesmeden sürüyor. Dün de Karadeniz'de konuşlu olan Rus donanmasına bağlı fırkateynden Ukrayna topraklarına 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlatıldı.

YER BELİRTİLMEDİ

Füzeler ile Ukrayna'nın askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısına ait görüntüleri paylaşırken, füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı.

"SAVAŞ YILLARCA SÜREBİLİR"

Öte yandan dün bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürebileceğini ve Batı'nın Kiev'i bu süreçte desteklemeye hazır olması gerektiğini söyledi. Stoltenberg savaşın maliyeti yüksek olsa da Moskova'nın hedeflerine ulaşmasının yaratacağı maliyetin çok daha büyük olduğunu vurguladı.

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'ya bu sefer de Karadeniz'den saldırdı! Kalibr tipi füzelerle Ukrayna'nın askeri altyapısını bombaladılar - Son Dakika

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