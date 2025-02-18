Rusya ve ABD Heyetleri Riyad\'da Görüşmelere İmza Attı

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SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya ve ABD heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. İki ülke temsilcilerinin temasları 4,5 saat sürdü.

Rusya ve ABD'li üst düzey yetkililerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu sabah başladıkları görüşmeler, 4,5 saatin ardından sona erdi. Rus heyetinde yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD'nin ikili ilişkileri ilerletme konusunda anlaşmaya vardığını ve iki ülkenin birbirine saygı göstermeyi kararlaştırdığını ifade etti. Uşakov, Ukrayna'yla ilgili temasların zamanı geldiğinde Rusya ve ABD'nin farklı müzakere ekipleri tarafından başlatılacağını kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülkenin diplomatik ilişkileri ve diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerini normale döndürmek için çalışma yapma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmayı adil bir şekilde sonlandırmanın ancak tüm tarafların rızasıyla ve şartların kabul edilebilir olması halinde mümkün olabileceğini belirtti. AB'nin Ukrayna müzakerelerine katılım olasılığı hakkında konuşan Rubio, "AB'nin bir noktada masada olması gerekecek, zira onlar da yaptırımlar uyguladı. Ancak buradaki asıl mesele amaç ve biz bu konuda hemfikiriz. Amacımız bu çatışmayı adil, uzun vadeli, sürdürülebilir ve tüm taraflarca kabul edilebilir bir şekilde sonlandırmak" dedi.