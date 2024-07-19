Rusya'ya Yaptırımları Delen Şirketler Türk Şirketleri Aracılığıyla Ekipman Temin Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya'ya Yaptırımları Delen Şirketler Türk Şirketleri Aracılığıyla Ekipman Temin Ediyor

Rusya\'ya Yaptırımları Delen Şirketler Türk Şirketleri Aracılığıyla Ekipman Temin Ediyor

Le Monde gazetesi, Rus savunma sanayii bağlantılı şirketlerin, Türk şirketler aracılığıyla Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını delerek, Avrupa'dan askeri amaçlarla kullanılan ekipman teminine devam ettiğini iddia etti. Habere göre, Türk şirketi Enütek Makina, Fransız şirketi Attax'a uçak koltuğu montaj sistemleri siparişi vererek, bu ekipmanları Rusya'ya gönderdi. Enütek Makina'nın Rusya'daki müşterisinin ise Rus Promtech grubuna ait bir yan kuruluş olduğu belirtiliyor. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi, Türkiye topraklarının yaptırıma tabi malların Rusya'ya aktarılmasında kullanıldığına dair kanıtları izlemeye aldıklarını ifade etmişti.

19.07.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Le Monde, "Rus savunma sanayii bağlantılı şirketlerin, Türk şirketler aracılığıyla Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını delerek, Avrupa'dan askeri amaçlarla kullanılan ekipman teminine devam ettiğini" iddia etti.

Le Monde, bir yıldan uzun bir sürede gerçekleştiriği bir araştırmaya dayandırdığı haberinde, "2023 yılının nisan ayında Paris'te bulunan ve yedek parça üretimi yapan küçük bir Fransız şirketi Attax'a, İstanbul merkezli Türk şirketi Enütek Makina'dan ulaşıldığını" ileri sürüyor.

Le Monde, "Enütek Makina başka bir müşteriye satmak amacıyla uçak koltuğu montaj sistemleri siparişi verdiği, hızla varılan anlaşma sonrasında sipariş hazırlanıp Türkiye'ye gönderildiğini ve Enütek siparişi müşterisine yolladığını" öne sürdü.

Le Monde gümrük verilerini incelediğinde göre, Enütek Makina'nın siparişi Temmuz 2023'te Rusya'ya gönderdiğinin bulgularına rastladığını iddia ediyor. Enütek'in Rusya'daki müşterisinin ise Rus Promtech grubuna ait bir yan kuruluş, Aerospace Systems Design Bureau olduğu iddia ediliyor.

Aerospace Systems Design Bureau 2022'de Rus savunma sanayii sektörüyle olan bağlantıları nedeniyle Avrupa yaptırımlarına tabi tutulmuştu. Attax'ın müdürü Le Monde'ye, Franck Martin bu aracılıktan haberi olmadığını ileri sürerken, "şoke olduğunu" ifade ediyor. Martin, "Promtech 2021'den beri müşterimizdi. Ancak, Ukrayna'daki savaş başladığı andan itibaren, Şubat 2022'de tüm işbirliğini durdurduk" dedi.

Le Monde, Enütek Makina 2023'ün başından itibaren, çoğunlukla Promtech grubunun varlıklarına 7 milyon Euro'dan fazla ekipman ihraç ettiğini öne sürdü. Araştırma, "Alman medya kuruluşları NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung ve  Ukraynalı sivil toplum kuruluşu Statewatch iş birliği ile gerçekleştirildiği" aktarılıyor.

Le Monde, "Türkiye'yi, uluslararası yaptırımları aşmada kilit bir ülke olarak nitelerken Avrupa Komisyonu'nun, Türkiye topraklarının yaptırıma tabi malların Rusya'ya aktarılmasında kullanıldığına kanıtları aktif olarak izlemeye aldığının" altını çiziyor.  Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi, "Kasım 2023'te bu rotadan yasaklı ürünlerin ihracatında bir artış gözlemlediklerini" ifade etmişti.

Uluslararası yaptırımlar

Rusya'ya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı geniş çaplı savaşın ardından uygulanan yaptırımlar, özellikle Rus hava kuvvetlerine çeşitli bileşenlerin (yarı iletkenler, elektrik bağlantı elemanları, alaşımlar, kablolar, radarlar vb.) tedariğini engelliyor.

Promtech tarafından ithal edilen birçok ürün de Avrupa'nın çeşitli kısıtlamalarına tabi. Askeri ekipman veya ileri teknoloji içeren bazı ürünlerin Avrupa'dan Rusya'ya ihraç edilmesi yasak. Bazı ürünler ise önceden ihracat izni olmadan ithal edilemiyor. Yasaklı ürünlerin bazıları da Ukrayna'da bulunan Rus savaş ekipmanlarında tespit edilmiş mallardan oluşuyor.

Kaynak: ANKA

Avrupa Konseyi, Le Monde, Türkiye, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'ya Yaptırımları Delen Şirketler Türk Şirketleri Aracılığıyla Ekipman Temin Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 17:21:20. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'ya Yaptırımları Delen Şirketler Türk Şirketleri Aracılığıyla Ekipman Temin Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement