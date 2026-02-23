Sabrın ödülü! 153 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı - Son Dakika
Son Dakika

Sabrın ödülü! 153 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı

Sabrın ödülü! 153 milyon TL\'lik büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı
23.02.2026 14:43
Ohio'da yaşayan bir kişi, 22 yıl boyunca aynı loto numaralarını oynayarak 3,5 milyon dolarlık (153 milyon TL) büyük ikramiyeyi kazandı; yıllarca vazgeçmediği sayı kombinasyonu sayesinde milyonere dönüşen talihli, ödülü nakit alarak emeklilik ve ev hayallerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan bir kişi, tam 22 yıl boyunca aynı loto numaralarıyla oynadığı Classic Lotto çekilişinde 3,5 milyon dolar değerinde büyük ikramiyeyi kazandı. Bu yılın başında sonuçlanan 4 Şubat çekilişinde talihlinin uzun süredir oynadığı numaralar şans eseri eşleşti ve yılların sabrı karşılık buldu.

NUMARALARINI HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ

İsmi açıklanmayan oyuncu, 22 yıldır her hafta aynı altı sayı kombinasyonunu – 6, 8, 16, 20, 26 ve 45 – oynadı. Bu süre zarfında yalnızca küçük ikramiyeler kazansa da hiç numaralarını değiştirmediği öğrenildi. Ohio Lottery yetkililerine göre bu tutarlılık ve sabır, nihayet büyük ödülle taçlandı.

BİNLERCE BİLET ALDI

Talihli yaklaşık 10 dolar civarında aylık harcama yaptığı biletlerle şimdiye kadar toplamda binlerce bilet aldı. Oyuncu şehir dışında olduğu dönemlerde de kuponlarının yatırılmasını sağlayacak kişilere talimat vererek, oyun stratejisini aksatmadı.

Şanslı bilet ABD'deki bir zincir marketten alındı. Oyuncu, 153 milyon TL'lik jackpot'u nakit seçeneğiyle almayı tercih ederek vergiler sonrası yaklaşık 1,3 milyon dolarlık net ödeme aldı. Kazanılan para ile emeklilik planlarını gerçekleştirmeyi, havuzlu bir ev satın almayı ve evinde spor salonu yapmayı planladığı ifade edildi.

Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tarık yılmaz Tarık yılmaz:
    ` vergi çok azmış bence yükseltmeli abd 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası 1 Nisan’a ertelendi Davanın İBB dosyasıyla birleşmesi için mahkeme karar verecek
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
