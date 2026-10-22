Sağlık Bakanı Memişoğlu, Singapur'daki hastane ziyaretinde wellness sunumunu dinledi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Singapur'daki hastane ziyaretinde wellness sunumunu dinledi

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Singapur\'daki hastane ziyaretinde wellness sunumunu dinledi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi'nde wellness sunumunu dinledi. Memişoğlu, koruyucu sağlık ve sağlıklı yaşam başta olmak üzere uluslararası deneyimleri takip ettiklerini ve bilgi ve tecrübe paylaşımı temaslarını sürdürdüklerini bildirdi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Singapur'daki temasları kapsamında Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam uygulamaları başta olmak üzere uluslararası deneyimleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singapur'daki resmi temasları çerçevesinde Singapur Ulusal Üniversite Hastanesi'ne ziyarette bulunduklarını belirtti. Ziyaret sırasında hastanenin wellness hizmetleri üzerine gerçekleştirilen sunumu dinleyen Memişoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık alanında tecrübe paylaşımının önemine değinen Bakan Memişoğlu, "Koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam uygulamaları başta olmak üzere, uluslararası deneyimleri yakından takip ediyor; sağlık alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını geliştirmeye yönelik temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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