Sağlık Bakanı Memişoğlu, World Bio Summit 2026\'ya katıldı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen World Bio Summit 2026'ya katıldı. Bakan Memişoğlu, biyoteknoloji, yapay zeka ve tıbbi cihaz alanındaki yeniliklerin tüm insanlık için adil ve vicdani bir sorumlulukla kullanılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen World Bio Summit 2026 kapsamında ülke temsilcileri, bakanlar ve bilim insanlarıyla bir araya geldiğini aktardı. Zirvedeki temaslarına ve mesajlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Memişoğlu, "Biyoteknoloji, yapay zeka ve tıbbi cihaz alanındaki yeniliklerin tüm insanlık için adil ve vicdani bir sorumlulukla kullanılmasının altını çizdik. Ülkemizin güçlü sağlık altyapısını ve yerli teknoloji vizyonumuzu uluslararası kamuoyuyla paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık alanındaki küresel iş birliklerimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.