Sağlık Bakanı Memişoğlu, World Bio Summit 2026'ya katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sağlık Bakanı Memişoğlu, World Bio Summit 2026'ya katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Memişoğlu, World Bio Summit 2026\'ya katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen World Bio Summit 2026'ya katıldı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen World Bio Summit 2026'ya katıldı. Bakan Memişoğlu, biyoteknoloji, yapay zeka ve tıbbi cihaz alanındaki yeniliklerin tüm insanlık için adil ve vicdani bir sorumlulukla kullanılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen World Bio Summit 2026 kapsamında ülke temsilcileri, bakanlar ve bilim insanlarıyla bir araya geldiğini aktardı. Zirvedeki temaslarına ve mesajlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Memişoğlu, "Biyoteknoloji, yapay zeka ve tıbbi cihaz alanındaki yeniliklerin tüm insanlık için adil ve vicdani bir sorumlulukla kullanılmasının altını çizdik. Ülkemizin güçlü sağlık altyapısını ve yerli teknoloji vizyonumuzu uluslararası kamuoyuyla paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık alanındaki küresel iş birliklerimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Kemal MemişoğluSağlık BakanıGüney KoreDünyaSeulSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Başka bir boyuttan mı geldi Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
10:26
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 11:45:29. #7.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu, World Bio Summit 2026'ya katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei