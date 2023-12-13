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Sağlık sorunları yaşayan 87 yaşındaki Papa Francesco mezarını hazırlattı - Son Dakika
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Sağlık sorunları yaşayan 87 yaşındaki Papa Francesco mezarını hazırlattı

Papa Francesco, sağlık sorunları ve yaşını göz önünde bulundurarak mezar yerini hazırladı. Santa Maria Maggiore Bazilikası'nı tercih eden Papa, cenaze düzenlemelerini sadeleştirmeye yönelik çabalarını sürdürüyor. Sağlık sorunlarına rağmen esprili bir dille cenaze töreninin açılışını kendisinin yapacağını belirtti. İstifasını düşünmediğini vurgulayarak, 16. Benediktus'un cesur kararını övdü

Sağlık sorunları yaşayan 87 yaşındaki Papa Francesco mezarını hazırlattı
13.12.2023 - 17:18,  Güncelleme: 17:31
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Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, 87 yaşına yaklaşırken ve sağlık sorunları yaşarken, gelecekteki cenaze düzenlemelerini düşünerek mezar yerini hazırladığını açıkladı. Roma'da sıkça ziyaret ettiği Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda özel bir bağlılığı olduğunu belirten Papa, bu mekanı kendi defni için seçti. Santa Maria Maggiore Bazilikası, Vatikan'a ait olmasa da İtalya toprakları üzerinde bulunuyor.

2013 yılından bu yana görevde olan Papa Francesco, kendisinden önceki papaların gösterişli cenaze törenlerine karşı daha sade bir yaklaşım benimsemiş ve bu düzenlemelerin sadeleştirilmesi için çalışmıştır. Mart ayında bronşit ve Haziran'da fıtık ameliyatı geçiren Papa, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla sıkça karşılaşıyor. Dubai'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal etmek zorunda kalan Papa, tekerlekli sandalye kullanmaktadır.

Söyleşisinde, cenaze töreninin açılışını kendisinin yapacağına dair esprili bir açıklama yapan Papa Francesco, sağlık durumu nedeniyle istifa etme olasılığını tamamen dışlamamıştır. Ancak bu konuda şu an için bir düşüncesinin olmadığını ifade etmiştir. Ayrıca, 16. Benediktus'un istifasını övgüyle anarak, onun sınırlarını fark edip cesaretle "yeter" dediğini vurgulamıştır.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Vatikan, Roma, Papa, Dünya, Son Dakika

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