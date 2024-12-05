Şair Altay Öktem: Şiir kuma kabul etmez - Son Dakika
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Dünya

Şair Altay Öktem: Şiir kuma kabul etmez

Şair Altay Öktem: Şiir kuma kabul etmez

Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğu Papirüs programına bu hafta yazar ve şair Altay Öktem konuk oldu. Öktem, şiir, dergiler ve yazarlık süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

05.12.2024 15:58
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"ŞİİR KUMA KABUL ETMEZ"

Altay Öktem, şiirin doğası gereği saf bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Şiir kuma kabul etmez" dedi. Şiirin, kendine has bir yapısı olduğuna dikkat çeken Öktem, bu özelliğin onu diğer edebi türlerden farklı kıldığını vurguladı.

"DERGİLER ŞİİRİN ANA DAMARLARINDAN BİRİ"

Şair ve yazar kimliğinin yanı sıra dergicilikle de yakından ilgilenen Öktem, "Dergiler, şiiri besleyen ana damarlardan biri" diyerek, dergilerin şairler ve edebiyat dünyası için taşıdığı önemi dile getirdi. Şiirlerin dergilerde yayımlanmasının bir şair olarak kabul görmenin göstergesi olduğunu belirtti.

"ŞİİR GÜNDELİK DİLİ TAHRİP ETMEKTİR"

Şiirin yaratım sürecine dair görüşlerini paylaşan Öktem, "Şiir başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya kadar yavaş yavaş dönüşen bir şey" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Şiir, gündelik dili tahrip etmektir" diyerek, şiirin geleneksel anlamın dışına çıkarak yeni ifade biçimlerine ulaşması gerektiğini savundu.

"ECE AYHAN ŞİİRDE BAŞLI BAŞINA BİR ADADIR"

Türk şiirinde önemli bir yere sahip olan ikinci yeni akımına değinen Öktem, "İkinci yeni kentli bir şiir ortaya çıkarıyor" dedi. Özellikle Ece Ayhan'ı, "Şiirde başlı başına bir ada" olarak nitelendirdi ve bu özgünlüğün Türk şiirine kattığı derinliği vurguladı.

Altay Öktem'in edebiyat ve şiir üzerine paylaştığı derinlemesine görüşler, izleyicilere sanat dünyasına dair yeni perspektifler sunmayı başardı.

Erinç Büyükaşık, Mesut Şenol, İş Dünyası, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şair Altay Öktem: Şiir kuma kabul etmez - Son Dakika

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