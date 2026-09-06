Saksonya-Anhalt\'ta seçim günü AfD birinci parti görünüyor

Haber: İlhan BABA

(MAGDEBURG) - Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde seçim heyecanı yaşanıyor. Seçim gününden önce yapılan anketlerde aşırı sağ Almanya için Alternatif'in (AfD) önde götürdüğü yarışlarda, gözler sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yeni hükümeti belirlemek için bugün sandık başına giden seçmenler, seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Seçim öncesi kamuoyu yoklamalarından göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) birinci parti olarak çıkıyordu. Eyalette oy verme işlemi devam ederken, partilerin başbakan adayları da kendi seçim bölgelerinde oylarını kullandı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Eyalet Başbakanı Sven Schulze, eşi Kati Schulze ile birlikte Magdeburg'da oyunu kullandı. Schulze, seçim sonuçlarını hep birlikte göreceklerini söyledi.

Başbakanlık koltuğunu kazanmayı hedefleyen AfD'nin başbakan adayı Ulrich Siegmund da eşi Julia Siegmund ile birlikte Tangermünde kentinde oy kullandı. Göçmen karşıtı açıklamalarıyla bilinen Siegmund, seçim kampanyası boyunca partisinin iktidar hedefini öne çıkardı.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Armin Willingmann ise eşi Jana Willingmann ile birlikte Harz bölgesindeki seçim merkezinde oyunu verdi.