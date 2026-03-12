ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; İran misilleme saldırılarına bugün de devam etti.
İsrail'i ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan İran, Umman'ın güneyindeki stratejik Salalah Limanı'na insansız hava araçları ile saldırdı.
Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının doğrudan liman sahasındaki petrol depolama tanklarını hedef aldığı ve isabet alan tanklarda yangın çıktığı belirtildi.
Saldırının ardından limanda büyük bir yangın çıktı. Büyük çaplı yangının sürdüğü bildirilirken; o anlar kameralara yansıdı.
Saldırı sonrası Umman'daki kritik limandan dev yangın
