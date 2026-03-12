Saldırı sonrası Umman'daki kritik limandan dev yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saldırı sonrası Umman'daki kritik limandan dev yangın

Haberin Videosunu İzleyin
Saldırı sonrası Umman\'daki kritik limandan dev yangın
12.03.2026 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Saldırı sonrası Umman\'daki kritik limandan dev yangın
Haber Videosu

İran'ın misilleme saldırıları kapsamında Umman'daki Salalah Limanı'na gerçekleştirdiği saldırının ardından limanda büyük bir yangın çıktı. Büyük çaplı yangının sürdüğü bildirilirken; o anlar kameralara yansıdı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; İran misilleme saldırılarına bugün de devam etti.

İsrail'i ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan İran, Umman'ın güneyindeki stratejik Salalah Limanı'na insansız hava araçları ile saldırdı.

PETROL DEPOLARI VURULDU

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının doğrudan liman sahasındaki petrol depolama tanklarını hedef aldığı ve isabet alan tanklarda yangın çıktığı belirtildi.

DEV YANGIN ÇIKTI

Saldırının ardından limanda büyük bir yangın çıktı. Büyük çaplı yangının sürdüğü bildirilirken; o anlar kameralara yansıdı.

Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Saldırı sonrası Umman'daki kritik limandan dev yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
00:02
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
23:46
Yabancı VAR hakemi mi geliyor TFF’den açıklama var
Yabancı VAR hakemi mi geliyor? TFF'den açıklama var
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 00:33:36. #7.13#
SON DAKİKA: Saldırı sonrası Umman'daki kritik limandan dev yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.