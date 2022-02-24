Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi - Son Dakika

Gazeteci ve YDH sitesinin yazarı, Rusça çevirmeni Hazal Yalın'ın yaptığı çeviriye göre Putin saldırı emri vermeden önce geniş bir konuşma yaptı. Putin konuşmasında özetle şunları söyledi:

"ASKERLER, SİLAHLARINIZI BIRAKIN"

"Ukrayna silahlı kuvvetlerini derhal silahlarını bırakmaya ve evlerine gitmeye çağırıyorum. Ukrayna ordusunun bu talebi yerine getirecek bütün personeli askeri harekat alanının engel olunmaksızın terk ederek ailelerine dönebilir."



Putin konuşmasında Suriye'yi de hatırlattı:

"Suriye için de benzer bir kader hazırlamışlardı. Batı koalisyonunun bu ülke topraklarındaki, Suriye hükümetinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin rızasını almadan yürüttüğü askeri faaliyetler, saldırganlık ve askeri müdahaleden başka bir şey değildir."

RUSYA'NIN NÜKLEER GÜCÜNÜ HATIRLATTI

"Hiç kimsenin, ülkemize yapılacak doğrudan bir saldırının bozguna ve her tür potansiyel saldırgan için korkunç sonuçlara yol açacağından kuşkusu olmamalıdır" diyen Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya hakimiyeti iddiası güdenler, açıkça, karşılığını görmeksizin, ve altını çiziyorum, hiçbir temeli olmaksızın bizi, Rusya'yı düşman ilan ediyorlar. Gerçekten de büyük mali, bilimsel-teknolojik ve askeri olanaklara sahipler. Bunu biliyoruz ve iktisadi sahada bize yönelik devamlı seslendirilen tehditleri de tıpkı bu küstah ve kesintisiz şantaja karşı kendi olanaklarımız gibi objektif şekilde değerlendiriyoruz. Bunları illüzyona kapılmaksızın, son derece realist şekilde değerlendiriyoruz. Askeri sahaya gelince, çağdaş Rusya, SSCB'nin dağılmasından ve onun potansiyelinin önemli bir bölümünün harcanmasından sonra bile, bugün, dünyanın en büyük nükleer güçlerinden biridir ve dahası, bir dizi yeni tip silahta da belirgin bir üstünlüğe sahiptir."



"DEDELERİMİZ NAZİLERE KARŞI BUNUN İÇİN SAVAŞMADI"

Putin Ukrayna askerlerine ise "saygıdeğer yoldaşlar" diye şöyle seslendi:

"Saygıdeğer yoldaşlar! Babalarınız, dedeleriniz, büyük dedeleriniz ortak vatanımızı savunurken Nazilerle, bugünkü Neonaziler Ukrayna'da iktidarı alsınlar diye dövüşmediler. Ukrayna askerleri, Ukrayna'yı soyan ve kendi halkıyla dalga geçenhalk düşmanı bir cuntaya değil, kendi halkına bağlılık yemini ettiler. Suç anlamına gelen emirleri yerine getirmeyin! Szzi derhal silahlarınızı bırakıp evinize gitmeye çağırıyorum.

Kırımlılar ve Sivastopollular tercihlerini tarihi vatanlarıyla, Rusya ile birlikte olmak yönünde yaptılar ve biz de bunu destekledik. Tekrar ediyorum: Başka türlü davranamazdık. Bugünkü hadiseler, Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının menfaatlerini ihlal etmek arzusuyla ilişkili değildir. Bunlar, Rusya'yı, Ukrayna'yı rehin almış ve onu, ülkemize ve halkımıza karşı kullanmaya çalışanlara karşı savunmakla ilişkilidir. Eylemlerimiz bize karşı meydana getirilen tehdide ve bugün olanlardan daha büyük bir belaya karşı meşru müdafaadır. Ne kadar ağır olursa olsun, bunu anlamanızı rica ediyorum ve bunun bütün problemlerin üstesinden gelinmesi için zaruri şartların yaratması, devlet sınırlarının varlığına rağmen içeriden yekpare birliğimizi tahkim etmesi amacıyla,bu trajik sayfayı bir an önce çevirip kapatmak ve ileriye birlikte yürümek, kimsenin bizim işlerimize, ilişkilerimize karışmasına izin vermemek ve bunları bağımsız şekilde tesis etmek için destekte bulunmaya çağırıyorum."