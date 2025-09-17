Salgın yayılıyor! Yetkililer: Bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye yükseldiği bildirildi.

VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette daha Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi. Ülkede 25-31 Ağustos'ta 10 yeni Lassa vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerindeki Lassa vaka sayısının 871'e çıktığı kaydedildi.

CAN KAYBI 162'Yİ BULDU

Açıklamada, söz konusu dönemde Lassa ateşinden yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye yükseldiği ifade edildi. Ülkede şüpheli ve teyit edilmiş vakaların toplam sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, kalıcı riskler konusunda uyarıda bulunuldu.

2019'DA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti. Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

YETKİLİLERDEN UYARI: BU HAYVANLARLA KESİNLİKLE TEMAS ETMEYİN

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.