Salgın yayılıyor! Yetkililer: Bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Salgın yayılıyor! Yetkililer: Bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin

Salgın yayılıyor! Yetkililer: Bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin
17.09.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı hızla yayılıyor. Son olarak bu yıl içinde görülen vaka sayısının 871'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 162'ye yükseldiği bildirildi. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye yükseldiği bildirildi.

VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette daha Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi. Ülkede 25-31 Ağustos'ta 10 yeni Lassa vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerindeki Lassa vaka sayısının 871'e çıktığı kaydedildi.

CAN KAYBI 162'Yİ BULDU

Açıklamada, söz konusu dönemde Lassa ateşinden yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye yükseldiği ifade edildi. Ülkede şüpheli ve teyit edilmiş vakaların toplam sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, kalıcı riskler konusunda uyarıda bulunuldu.

2019'DA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti. Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

YETKİLİLERDEN UYARI: BU HAYVANLARLA KESİNLİKLE TEMAS ETMEYİN

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Salgın yayılıyor! Yetkililer: Bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Gazze’deki camiyi yerle bir etti İsrail Gazze'deki camiyi yerle bir etti
Kübra Par’dan Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki: Hayır orası sizin şehriniz değil Kübra Par'dan Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Hayır orası sizin şehriniz değil
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 kişi için tutuklama talebi Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 kişi için tutuklama talebi
Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı
Netanyahu’ya borsa şoku Apar topar basın toplantısı düzenledi Netanyahu'ya borsa şoku! Apar topar basın toplantısı düzenledi
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 20 tutuklama Aralarında belediye başkanı da var Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20 tutuklama! Aralarında belediye başkanı da var

18:09
İspanya’dan İsrail resti 2026 Dünya Kupası’na katılmayabilirler
İspanya'dan İsrail resti! 2026 Dünya Kupası'na katılmayabilirler
17:45
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
16:49
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı
16:43
Ali Koç’un Ahmet Metin Genç’e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda
Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda
16:41
Trump ölümden döndü Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
16:32
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 18:55:13. #7.11#
SON DAKİKA: Salgın yayılıyor! Yetkililer: Bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.