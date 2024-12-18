Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e - Son Dakika
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Dünya

Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e

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Suriye'de uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı, bugün kademeli olarak yeniden açıldı. İlk uçuş Şam'dan Halep'e düzenlenirken uçağın piste inmesinin ardından pilot Suriye'nin yeni bayrağını açarak kameralara görüntü verdi. O anlar büyük ses getirdi.

18.12.2024 10:05
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Suriye'de muhalifler 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini devirirken bölgede tarihi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

UZUN ZAMAN SONRA YENİDEN AÇILDI

Suriye'de uzun süredir süren çatışmalar nedeniyle kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı yıllar sonra bugün yeniden kapılarını açtı.

Şam Uluslararası Havalimanı bugün uçuşlara açılıyor

KADEMELİ OLARAK FAALİYETLER BAŞLAYACAK

Muhaliflerin başkent Şam'a ilerleyişi sırasında güvenlik gerekçesiyle hizmete kapatılan havalimanı, yapılan açıklamalara göre kademeli olarak faaliyete başlayacak.

Şam Uluslararası Havalimanı bugün uçuşlara açılıyor

İLK UÇUŞ HALEP'E

İlk uçuş başkent Şam'dan Halep'e düzenlenirken, iç hat seferleriyle başlayacak operasyonlar ilerleyen dönemde uluslararası uçuşları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e

PİLOT YENİ BAYRAĞI AÇTI

Uçağın Halep'e inmesinin ardından ise pilot, Suriye'nin yeni bayrağını çıkararak kameralara görüntü verdi. Pilotun bu hamlesi büyük ses getirdi.

Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e

EKONOMİK TOPARLANMA İÇİN KRİTİK BİR ADIM

Yetkililer havalimanının açılmasının sadece ulaşım açısından değil, aynı zamanda ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanması için de önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Şam Uluslararası Havalimanı bugün uçuşlara açılıyor

TİCARİ HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Havalimanında gerekli onarımlar ve güvenlik önlemlerinin tamamlandığı, böylece yolcuların seyahatlerini rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceği belirtildi. Şam Uluslararası Havalimanı'nın, özellikle bölgedeki diplomatik ve ticari hareketliliği yeniden canlandırması bekleniyor. Suriye halkı için havalimanının açılması, yıllardır süren çatışmaların gölgesinde kaybedilen birçok fırsatın yeniden kazanılacağı bir umut ışığı olarak görülüyor.

Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep\'e

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Son Dakika Dünya Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Süleyman Yalçın:
    ilk istanbuldan ücretsiz olarak şama sefer yapılsın bence daha hızlı en azından durumu olmayanlar da gidebilir 19 7 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Kim giderki teröristlerin yanina 3 15 Yanıtla
  • k K:
    ilk ucak israile gitmeliydi suriye artik israilin emrinde 3 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tamam Yandık Daha 1 Ay Gösterir 3 2 Yanıtla
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