Suriye'de muhalifler 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini devirirken bölgede tarihi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Suriye'de uzun süredir süren çatışmalar nedeniyle kapalı olan Şam Uluslararası Havalimanı yıllar sonra bugün yeniden kapılarını açtı.
Muhaliflerin başkent Şam'a ilerleyişi sırasında güvenlik gerekçesiyle hizmete kapatılan havalimanı, yapılan açıklamalara göre kademeli olarak faaliyete başlayacak.
İlk uçuş başkent Şam'dan Halep'e düzenlenirken, iç hat seferleriyle başlayacak operasyonlar ilerleyen dönemde uluslararası uçuşları da kapsayacak şekilde genişletilecek.
Uçağın Halep'e inmesinin ardından ise pilot, Suriye'nin yeni bayrağını çıkararak kameralara görüntü verdi. Pilotun bu hamlesi büyük ses getirdi.
Yetkililer havalimanının açılmasının sadece ulaşım açısından değil, aynı zamanda ülkenin yeniden inşası ve ekonomik toparlanması için de önemli bir adım olduğunu vurguluyor.
Havalimanında gerekli onarımlar ve güvenlik önlemlerinin tamamlandığı, böylece yolcuların seyahatlerini rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceği belirtildi. Şam Uluslararası Havalimanı'nın, özellikle bölgedeki diplomatik ve ticari hareketliliği yeniden canlandırması bekleniyor. Suriye halkı için havalimanının açılması, yıllardır süren çatışmaların gölgesinde kaybedilen birçok fırsatın yeniden kazanılacağı bir umut ışığı olarak görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e - Son Dakika
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