Şampiyonlar Ligi: Real Madrid, Manchester City'yi devirerek finalde Liverpool'un rakibi oldu - Son Dakika
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BBC

Şampiyonlar Ligi: Real Madrid, Manchester City'yi devirerek finalde Liverpool'un rakibi oldu

05.05.2022 03:16
Şampiyonlar Ligi: Real Madrid, Manchester City'yi devirerek finalde Liverpool'un rakibi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Manchester City'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti, finalde Liverpool'un rakibi oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Manchester City'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti, finalde Liverpool'un rakibi oldu.

Yarı final ilk maçında 4-3 kaybettiği Manchester City karşısında Real Madrid, rövanş maçında 90. dakikaya 1-0 yenik girdi.

Tarihi bir geri dönüşe imza atan İspanyol ekibi, 90 ve 90+2'de bulduğu 2 golle maçı uzatmaya götürdü, 120 dakika sonunda sahadan 3-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez kazanan Real Madrid, 2 sezondur İngiliz takımlarına eleniyordu. Çeyrek finalde Chelsea'yi (3-1 ve 2-3) eleyen Madrid takımı, finalde yine bir İngiliz takımı olan Liverpool'la karşı karşıya gelecek.

Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupanın sahibi Real Madrid olmuştu.

Benzema 15 gole ulaştı

Manchester City, 73. dakikada Riyad Mahrez'in golü ile 1-0 öne geçti. Real Madrid, 90. dakikada Rodrygo ile eşitliği yakaladı. Bir dakika sonra Rodrygo bir gol daha atarak maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda Real Madrid, Karim Benzema ile penaltıdan bir gol daha buldu ve maçı 3-1 kazarak adını finale yazdırdı.

Bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gole imza atan Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde ise 15. golünü atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi: Real Madrid, Manchester City'yi devirerek finalde Liverpool'un rakibi oldu
Şampiyonlar Ligi: Real Madrid, Manchester City'yi devirerek finalde Liverpool'un rakibi oldu
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Real Madrid ile Manchester City final için sahaya çıkacak Real Madrid ile Manchester City final için sahaya çıkacak

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Son Dakika Dünya Şampiyonlar Ligi: Real Madrid, Manchester City'yi devirerek finalde Liverpool'un rakibi oldu - Son Dakika

BBC

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