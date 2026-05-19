San Diego İslam Merkezi\'ne Saldırı: 5 Ölü

ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki İslam Merkezi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

San Diego Polis Departmanı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Yetkililer, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki şüpheli saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu belirtti.