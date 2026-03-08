Sanchez'den Türk Bayrağıyla Selam - Son Dakika
Sanchez'den Türk Bayrağıyla Selam

Sanchez\'den Türk Bayrağıyla Selam
08.03.2026 08:59
İspanya Başbakanı Sanchez, Türk kullanıcılarına selam gönderen bayraklı paylaşım yaptı.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından, son dönemde kendisine ilgi gösteren Türk sanal medya kullanıcılarına selam gönderdi. İspanya'nın Kastilya ve Leon özerk yönetiminde 15 Mart'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Soria kentinde yaptığı mitingden 'Türk bayraklı' bir görüntü paylaşan Sanchez, "Türk sanal medya paylaşımcıları topluluğuna selamlar" diye yazdı.

Kaynak: DHA

İspanya, Dünya, Son Dakika

