Sanchez: Savaşın Başarısızlığına Ders Alalım - Son Dakika
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Sanchez: Savaşın Başarısızlığına Ders Alalım

Sanchez: Savaşın Başarısızlığına Ders Alalım
15.06.2026 12:24
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İspanya Başbakanı Sanchez, savaşın başarısızlık olduğunu vurgulayarak diyalog ve diplomasi çağrısı yaptı.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, "Bir kez daha ve sonsuza dek savaşın başarısızlık olduğunu öğrenelim. Diyalog ve diplomasi tek yoldur" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatla ilgili paylaşımda bulundu. Diyalog ve diplomasinin tek yol olduğunu belirten Sanchez, "Kutlayalım ama unutmayalım. ve bir kez daha ve sonsuza dek savaşın başarısızlık olduğunu öğrenelim. Çoğu sivil 7 bin 400'den fazla ölü, yüzlerce ev, okul ve hastane yıkıldı. Avrupa da dahil olmak üzere yaygın fiyat artışları ve milyarlarca avroluk kayıplar. İşte İran'daki çatışmanın bedeli bu. Açıklanan barış anlaşmasının bu anlamsızlığa son vereceğine, tüm taraflarca saygı duyulacağına ve Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İspanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sanchez: Savaşın Başarısızlığına Ders Alalım - Son Dakika

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