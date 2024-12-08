Şanlıurfa'da Suriyeliler Esad Rejiminin Kaybını Kutladı

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1) ESAD REJİMİ KONTROLÜ KAYBETTİ, ŞANLIURFA'DA SURİYELİLER KUTLAMA YAPTI

SURIYE'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da Esad yönetimi kontrolünü kaybetmesi üzerine sabah erken saatlerinde Topçu Meydanında toplanan binlerce Suriyeli, sevinç gösterisinde bulundu. Şanlıurfa'da yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde Türk ve Suriye bayraklarla kent merkezinde gelenler, sevinç gösterisinde bulundu. Kutlamalarda bazı kişiler, Şam tatlısı ikramında bulundu. Suriye sınırında bulunan Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde de kutlamalar devam ediyor.