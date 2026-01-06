Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara\'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile HTŞ içinde kendisini "yumuşak" bulan radikal bir grup arasında çıkan tartışma, toplantı sırasında silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda eski HTŞ müftüsünün ağır yaralandığı, Şara'nın ise sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

TOPLANTI SIRASINDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Yeniden yapılanma sürecindeki Suriye'de, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile HTŞ içerisinde Şara'nın politikalarını "yumuşak" bulan bir grup arasında yaşanan gerilim, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların toplantı halinde oldukları sırada çatışma çıktığı kaydedildi.

ESKİ HTŞ MÜFTÜSÜ AĞIR YARALANDI

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki çatışmada eski HTŞ müftüsünün ağır yaralandığı bildirildi. Yaşananlar Suriye içindeki güç dengelerine dair yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Şara'nın hastanede tedavi gördüğü anları gösterdiği iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

ŞARA'YI KORUMASI KURTARDI

Aktarılan bilgilere göre; sarayın korumalarının ateş açtığı olayda, Şara'nın kendi korumasının üzerine kapanarak Cumhurbaşkanı'nı koruduğu belirtildi. Şara'nın çatışmayı ufak sıyrıklarla atlattığı ifade edildi.

"AĞIR YARALI" HABERLERİNE GÖRÜNTÜLÜ YANIT

Olayın ardından Şara'nın ağır yaralandığı yönünde çıkan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Şara görüntü vererek bu iddiaları yalanladı.

İSRAİL GAZETESİNDEN BOMBA İDDİA

Öte yandan İsrail gazetesi Jerusalem Post, İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast düzenlemeyi planladığı ve İsrail'in bu konuda Şam yönetimini uyardığı iddia edildi. Adı açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın Şara'ya suikast için düşman unsurlarla işbilriği yaptığı öne sürüldü. Tel Aviv ile Şam arasında yeniden başlayan temasların ardından İsrail'in, İran'ın Şara'ya yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu uyarısını Suriye yönetimine ilettiği iddiasına yer verildi.