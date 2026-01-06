Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı - Son Dakika
Dünya

Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara\'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
06.01.2026 16:13
Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile HTŞ içindeki radikal bir grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Eski HTŞ müftüsünün ağır yaralandığı, Şara'nın ise korumasının müdahalesiyle sıyrıklarla kurtulduğu konuşuluyor.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile HTŞ içinde kendisini "yumuşak" bulan radikal bir grup arasında çıkan tartışma, toplantı sırasında silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda eski HTŞ müftüsünün ağır yaralandığı, Şara'nın ise sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

TOPLANTI SIRASINDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Yeniden yapılanma sürecindeki Suriye'de, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile HTŞ içerisinde Şara'nın politikalarını "yumuşak" bulan bir grup arasında yaşanan gerilim, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların toplantı halinde oldukları sırada çatışma çıktığı kaydedildi.

ESKİ HTŞ MÜFTÜSÜ AĞIR YARALANDI

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki çatışmada eski HTŞ müftüsünün ağır yaralandığı bildirildi. Yaşananlar Suriye içindeki güç dengelerine dair yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Şara'nın hastanede tedavi gördüğü anları gösterdiği iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

ŞARA'YI KORUMASI KURTARDI

Aktarılan bilgilere göre; sarayın korumalarının ateş açtığı olayda, Şara'nın kendi korumasının üzerine kapanarak Cumhurbaşkanı'nı koruduğu belirtildi. Şara'nın çatışmayı ufak sıyrıklarla atlattığı ifade edildi.

Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

"AĞIR YARALI" HABERLERİNE GÖRÜNTÜLÜ YANIT

Olayın ardından Şara'nın ağır yaralandığı yönünde çıkan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Şara görüntü vererek bu iddiaları yalanladı.

İSRAİL GAZETESİNDEN BOMBA İDDİA

Öte yandan İsrail gazetesi Jerusalem Post, İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast düzenlemeyi planladığı ve İsrail'in bu konuda Şam yönetimini uyardığı iddia edildi. Adı açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın Şara'ya suikast için düşman unsurlarla işbilriği yaptığı öne sürüldü. Tel Aviv ile Şam arasında yeniden başlayan temasların ardından İsrail'in, İran'ın Şara'ya yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu uyarısını Suriye yönetimine ilettiği iddiasına yer verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Gereksiz birisi ortadan kaldırılması daha mantıklı olurdu. 93 332 Yanıtla
    03saysr03 03saysr03:
    gereksiz konuşanları kaldırsalar daha isabet olur 231 39
    trgyky1978 trgyky1978:
    senden iyi gereksiz var mı 131 33
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    hadi oradan dey... 82 24
    Uuu bbb Uuu bbb:
    03 anana selamlar 0 23
    196346 196346:
    senden gereksiz kim pislik 4 3
  • 5634halis 5634halis:
    Adam olmaz bunlar ve düzelmez boyle giderler 63 46 Yanıtla
    Dene Mene Dene Mene:
    seni adam yurduna koyan var mı? 3 9
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    bu hiyartolarla nerden komsu olduk mk 27 19 Yanıtla
    Dene Mene Dene Mene:
    hıyarto sensin yüzyıllardır onlar orada 7 7
  • Davut doğrucu Davut doğrucu:
    bizde her geçen gün orta doğuya yaklaşıyoruz. 15 12 Yanıtla
  • Kemal Kemal:
    o yüzden ülkene sahip çık...demokrasi diye gelirler namusunu koruyamzsin 22 5 Yanıtla
