Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile HTŞ içinde kendisini "yumuşak" bulan radikal bir grup arasında çıkan tartışma, toplantı sırasında silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda eski HTŞ müftüsünün ağır yaralandığı, Şara'nın ise sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.
Yeniden yapılanma sürecindeki Suriye'de, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile HTŞ içerisinde Şara'nın politikalarını "yumuşak" bulan bir grup arasında yaşanan gerilim, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların toplantı halinde oldukları sırada çatışma çıktığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki çatışmada eski HTŞ müftüsünün ağır yaralandığı bildirildi. Yaşananlar Suriye içindeki güç dengelerine dair yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Aktarılan bilgilere göre; sarayın korumalarının ateş açtığı olayda, Şara'nın kendi korumasının üzerine kapanarak Cumhurbaşkanı'nı koruduğu belirtildi. Şara'nın çatışmayı ufak sıyrıklarla atlattığı ifade edildi.
Olayın ardından Şara'nın ağır yaralandığı yönünde çıkan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Şara görüntü vererek bu iddiaları yalanladı.
Öte yandan İsrail gazetesi Jerusalem Post, İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast düzenlemeyi planladığı ve İsrail'in bu konuda Şam yönetimini uyardığı iddia edildi. Adı açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın Şara'ya suikast için düşman unsurlarla işbilriği yaptığı öne sürüldü. Tel Aviv ile Şam arasında yeniden başlayan temasların ardından İsrail'in, İran'ın Şara'ya yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu uyarısını Suriye yönetimine ilettiği iddiasına yer verildi.
Son Dakika › Dünya › Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (15)