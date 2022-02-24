Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki günlerdir süren gerilim, bu sabah Devlet Başkanı Putin'in birliklerine verdiği talimatla sıcak savaşa dönüştü. Her ülke de karşılıklı olarak çok sayıda asker kaybı yaşarken, dünyadan da kınama mesajları gelmeye devam ediyor.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'de Ukrayna'nın yanında olduğunu ve Rusyayı kınadığını paylaştığı bir video ile açıkladı. Mustafa Sarıgül, paylaştığı TikTok videosunda, "Bir top mermisinin yanındayım, ne kadar soğuk olduğunu görüyorsunuz, şu anda 'Ukranya' halkının neler çektiğini hissediyorum." ifadelerini kullandı.