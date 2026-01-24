Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran\'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
24.01.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'ya büyük bir donanma filosu sevk ettiklerini açıklamasının ardından İran, olası bir ABD saldırısını topyekûn savaş sayacağını duyurdu ve en sert karşılığın verileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek Orta Doğu'ya büyük bir donanma filosu gönderildiğini açıklamasına İran yönetiminden sert tepki geldi. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin olası bir saldırısının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

"HER TÜRLÜ SALDIRIYI TOPTAN SAVAŞ SAYARIZ"

Adının gizli kalması şartıyla konuşan İranlı yetkili, "Bu sefer ister sınırlı, ister sınırsız, ister hassas, ister kinetik desinler, bize yönelik herhangi bir saldırıyı topyekûn bir savaş olarak değerlendireceğiz ve bunu çözmek için mümkün olan en sert şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"TAM TEYAKKUZDAYIZ"

ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasına da değinen yetkili, Washington'un bu hamlesinin gerçek bir çatışma amacı taşımadığını umduklarını söyledi. Ancak ordunun en kötü senaryoya hazır olduğunu vurgulayan yetkili, "Bu nedenle İran tamamen teyakkuz durumunda. Amerikalılar İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederse, karşılık vereceğiz" dedi. İranlı yetkili, verilecek karşılığın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

"İRAN'IN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK"

İran'ın kendini savunmasının bir zorunluluk olduğunu savunan yetkili, ABD'nin süregelen askeri tehdidi altında bulunan bir ülkenin, saldırıyı püskürtmek ve İran'a saldırmaya cüret eden her kim olursa olsun dengeyi yeniden tesis etmek için tüm imkanlarını kullanmaktan başka seçeneği bulunmadığını dile getirdi.

TRUMP: BÜYÜK BİR DONANMA BÖLGEYE İLERLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu toplantılarının ardından ülkesine dönüşte uçakta yaptığı açıklamada, İran'ı yakından izlediklerini belirterek, "Her ihtimale karşı o yöne doğru çok sayıda gemi sevk ettik. Büyük bir deniz filosu bölgeye doğru ilerliyor. Umuyorum ki hiçbir şey olmaz ama onları çok dikkatli takip ediyoruz" demişti.

Trump ayrıca daha önce yaptığı çağrı sonrası İran'ın 837 kişinin idamını durdurduğunu öne sürerek, "Belki donanmamızı kullanmak zorunda kalmayız. Göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

NÜKLEER TESİS UYARISI

Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e ilişkin soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınırken, İran ile müzakereye açık olduklarını söylemişti. Ancak ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik geçmişte gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatan Trump, "Eğer yeniden aynı şeyi yapmaya kalkarlarsa, orayı çok daha kolay vururuz" uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası İlişkiler, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü Gol bağıra bağıra gelmiş Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Üç polisi şehit etmişlerdi Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Galatasaray’a mı gidiyor Trabzonsporlu Oulai’nin abisinden bomba paylaşım Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

09:57
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
09:28
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
09:01
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
08:38
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 10:36:31. #7.11#
SON DAKİKA: Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.