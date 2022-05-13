Savaşın başından bu yana görülmemiş manzara! Ukrayna mahkemesinde yargılanan Rus askerin ömür boyu hapis isteniyor - Son Dakika
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Savaşın başından bu yana görülmemiş manzara! Ukrayna mahkemesinde yargılanan Rus askerin ömür boyu hapis isteniyor

13.05.2022 16:39

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında Ukraynalı bir sivili öldürmekten yargılanan Rus asker, Ukrayna yargısı önüne çıktı. Basın ordusunun takip ettiği davada Rus askerin müebbeti istendi.

Rusya, Ukrayna saldırılarını sürdürürken, bir ilk yaşanıyor. İlk kez 21 yaşındaki Vadim Shishimarin adlı bir Rus askerin savaş suçu nedeniyle Ukrayna'da yargılanması başladı. Sumi kentinde 62 yaşındaki sivil adamı öldürmekle suçlanan Shishimarin, Kiev'deki mahkeme salonuna büyük güvenlik önlemleri ile getirildi. Shishimarin, cam bir bölmede oturtulurken, duruşma gazeteci akınına uğradı.

ÖMÜR BOYU CEZA ALMA İHTİMALİ VAR

Rus askerin avukatı Viktor Ovsyannikov, müvekkilinin suçu kabul edip etmeyeceğine daha sonra karar vereceğini dile getirdi. Moskova Bölgesi 4'üncü Tank Kantemirov Tümeni 32010 askeri birliğinde görevli Shishimarin'ın duruşması 18 Mayıs'a ertelendi. Rus askerin 10 ila 15 yıl veya ömür boyu hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Savaşın başından bu yana görülmemiş manzara! Ukrayna mahkemesinde yargılanan Rus askerin ömür boyu hapis isteniyor - Son Dakika


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