Savaşın ikinci günü! Rusya imha bilançosu açıkladı: Çernobil kontrol altında, 150 Ukrayna askeri teslim oldu! - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus güçlerinin dün Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin yer aldığı alanı kontrolü altına aldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Pripyat kentinde yer alan Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu alanı tamamen kontrolleri altına aldıklarını söyledi. Santralde, radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu belirtti.

"SANTRAL ÇALIŞANLARI DEVAM EDİYOR"

Sputnik'te yer alan habere göre "Çernobil Nükleer Güç Santrali bölgesindeki topraklar, dün Rusya Hava İndirme Güçleri'nin birlikleri tarafından tamamıyla kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullanan Konaşenkov, Ukrayna ordusu taburlarından birinin askerleri ile nükleer santralin güvenliğinin beraber sağlanması için anlaşmaya varıldığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, santral personelinin çalışmasına olağan biçimde devam ettiğini ve 1986'de dördüncü reaktöründe patlama yaşanan santraldeki radyasyon seviyesini izlemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Konaşenkov, nükleer güç santralinin Rusya indirme güçleri ve Ukrayna askeri tarafından beraber korunuyor olmasının, 'milliyetçi yapılar ve terörist örgütlerin nükleer provokasyon düzenlemek için ülkede oluşan durumdan yararlanamayacağının garantisi olacağını' ifade etti.

150 ASKER TESLİM OLDU İDDİASI

Bunun yanında Konaşenkov, Rusya'nın özel operasyonunun başlamasından beri 150 Ukrayna askerinin silah bırakıp teslim olduğunu söyledi. Söz konusu askerlerden 11'inin, Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Tugayı'na mensup olduklarını ve Nikolayevsk yerleşim yerinden teslim olduklarını kaydetti.

Ukrayna ordusunun 36. Deniz Piyade Tugayı'nın birimlerinden birinin de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçleri ile temas kurup bölgeden çıkmak için kendilerine koridor açılmasını istediklerini belirten Konaşenkov, bu askeri birimin de silah bırakmaları sonrası ailelerine dönmelerine izin verileceğini ifade etti.

"ASKERLER SERBEST BIRAKILACAK"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, özel operasyon bölgelerinde 'durumun istikrar kazanması ardından buralarda teslim olan Ukrayna askerlerinin her birinin evlerine gitmeleri için serbest bırakılacağını' vurguladı.

Donbass bölgesindeki özel operasyona ilişkin de bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçlerinin Stepovoe yerleşim yeri yakınlarında dokuz kilometre bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

LHC ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) özel operasyonlarının, Rusya ordusunun ateş desteği ile devam ettiğini sözlerine ekleyen Konaşenkov, Rusya askerlerinin şimdiye dek Ukrayna ordusuna ait 18 tank ve zırhlı araç, 14 hava savunma sistemi, beş savaş uçağı, beş insansız hava aracı ve bir helikopteri imha ettiğini açıkladı.