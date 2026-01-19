Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi. - Son Dakika
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.

Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
19.01.2026 00:17
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, ''Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var'' dedi.

Terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, günler süren çatışmaların ardından Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İÇ SAVAŞA DÖNÜŞMEMESİ İÇİN ÇEKİLME KARARI ALDIK"

Abdi, yayınladığı kısa video mesajda, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu savaşa mecbur bırakıldık. Biz bu savaşı önlemek istiyorduk. Ama bazı taraflar aslında bu savaşı planlanmıştı. Anlaşmaya varmak istiyorduk. Ancak savaşla (saldırılarla) yüz yüze kaldık. Bunun bir iç savaşa dönüşmemesi ve ölümleri engellemek için Deyrezor ver Rakka'dan çekilme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

SDG elebaşı Abdi, kaybettiğinin farkında değil: Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız

"KAZANIMLARIMIZI KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Yarınki görüşmede kazanımlarını korumak için çalışacaklarını ifade eden SDG elebaşı, "Yarın Şam'dan döndükten sonra daha kapsamlı açıklama yapacağız. Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var." diye konuştu.

"BU UZUN SÜRELİ BİR MÜCADELE OLACAK"

Savaşta çok kayıp verdiklerini de belirten Abdi, sözlerini, "Bu uzun süreli bir mücadele olacak. İnanıyorum ki daha önce olduğu gibi bu mücadeleden de başarı ile çıkacağız" ifadeleriyle noktaladı.

NE OLDU?

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonları neticesinde Suriye hükümeti ile SDG arasında ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sağlandı. Anlaşma kapsamında tüm cephe hatlarında askeri operasyonlar derhal durdurulurken, tam kapsamlı bir ateşkes ilan edildi. SDG unsurlarının yeniden konuşlanma hazırlığı kapsamında Fırat'ın doğusuna çekilmeye başlayacağı bildirildi. Anlaşma kapsamında Deyrizor ve Rakka vilayetleri idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredilecek, Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumlar Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirilecek. Bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahalarının Suriye hükümetine devredileceği anlaşma kapsamında güvenliğinin düzenli ordu tarafından sağlanacağı bildirildi.

SON DAKİKA: Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi. - Son Dakika
