Seçim sonuçları büyük oranda netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan geldi - Son Dakika
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Seçim sonuçları büyük oranda netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan geldi

Seçim sonuçları büyük oranda netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan geldi

28.05.2023 19:50

Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçları büyük oranda netleşirken, resmi olmayan rakamlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. Erdoğan'ı ilk tebrik eden dünya lideri ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim." dedi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

"YENİ DÖNEMİNİZDE BAŞARILAR DİLERİM"

Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçları büyük oranda netleşirken, resmi olmayan rakamlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı. Erdoğan'ı ilk tebrik eden dünya lideri ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani oldu. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda; "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim." dedi.

Seçim sonuçları büyük oranda netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan geldi
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Seçim 2023, Katar, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Seçim sonuçları büyük oranda netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçim sonuçları büyük oranda netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan geldi - Son Dakika
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