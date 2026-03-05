ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören 'savaş yetkileri' tasarısını reddetti.
ABD Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına bağlı olmasını zorunlu kılan 'savaş yetkileri' tasarısı, ABD Senatosunda oylandı. Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 'evet' oyuna karşılık 53 'hayır' oyuyla reddedildi.
Son Dakika › Dünya › Senato, İran'a Saldırı Tasarısını Reddetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?