SENEGAL'de yeni başbakan Ahmadou Al Aminou Lo oldu.

Senegal'de Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin, Ahmadou Al Aminou Lo'yu başbakanlık makamına atadığı bildirildi. 'Senegal 2050 Ulusal Dönüşüm Ajandası'nın izlenmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu bakan olarak görev yapan Lo, daha önce de hükümet genel sekreterliği görevini üstlenmişti. Lo, 2018-2023 yılları arasında Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası (BCEAO) Senegal Ulusal Direktörü olarak da çalışmıştı.