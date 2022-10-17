Milli sporcu İran'ı protesto etti! Final elemelerine başörtüsünü çıkararak katıldı

İran'da Mahsa Amini isimli 22 yaşındaki genç kadının 'ahlak polisinin' sorgusunda ölümünün ardından patlak veren ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen protestolar hız kesmeden devam ediyor.

MİLLİ SPORCUDAN EYLEMLERE DESTEK

Ülkede devam eden gösterilere bir destek de ülkenin milli sporcusu Elnaz Rekabi'den geldi. Bugüne kadar tüm yarışmalara başörtüsü ile katılan Rekabi, Seul olimpiyatlarında bir ilke imza attı. İran'daki kadınların eylemine destek veren milli sporcu, olimpiyatlara başını açarak çıktı.

DÖNDÜĞÜNDE CEZA ALABİLİR

İran'ın kadın sporcular için getirdiği kısıtlamaları hiçe sayarak final elemelerine başörtüsüz çıkan Elnaz Rekabi, ülkesine döndüğünde ceza alabilir.